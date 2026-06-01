01 июня, 08:44

Центр госуслуг района Покровское-Стрешнево переехал в другое здание

Фото: пресс-служба центров госуслуг "Мои документы"

Центр госуслуг района Покровское-Стрешнево открылся по новому адресу – на Тушинской улице, 19. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Теперь районное отделение "Мои документы" стало почти в два раза больше. Там появились не только дополнительные окна приема, но и 10 компьютеров для самостоятельного оформления услуг. Кроме того, посетители офиса смогут комфортно провести время в зоне ожидания и зарегистрировать брак в специальном кабинете.

Для горожан с детьми предусмотрена комната матери и ребенка, а также игровой уголок. Для удобства маломобильных граждан в центре оборудовали адаптированную зону ресепшена и расширенное окно приема.

Прямо в отделении посетители могут сделать фото на документы, воспользовавшись фотокабиной, распечатать документы, оплатить госпошлины. В зонах ожидания с удобными диванами есть возможность зарядить гаджеты. Также в центре установлены вендинговые аппараты с едой и напитками и оборудована зона обмена книгами.

Кроме того, прямо в офисе расположилась выставка "Москва – с заботой об истории". Экспозицию посвятили народам России.

Центр работает каждый день с 08:00 до 20:00.

Ранее дополнительный центр "Мои документы" заработал в Троицке в помещении площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Там есть 39 окон приема и 10 компьютеров для самостоятельного оформления услуг. Записаться на прием можно через мессенджер MAX.

