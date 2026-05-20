Сервисами приложения "Моя Москва" воспользовались более 251 млн раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Горожане воспользовались сервисами и услугами приложения "Моя Москва" более 251 миллиона раз с 2019 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Москвичи скачали приложение свыше 9,3 миллиона раз. Каждый месяц его используют порядка 1,3 миллиона человек.

"Недавно пользователям приложения стал доступен виртуальный помощник – цифровой ассистент "Москва", с ним решать бытовые вопросы еще удобнее и быстрее", – рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

Горожане регулярно используют приложение для повседневных задач. Например, передают показатели счетчиков в разделе "Дом". Там же можно увидеть и предыдущие показания, изменения потребления воды.

Можно воспользоваться и сервисом "Вызов мастера", который позволяет быстро направить диспетчерам заявку в случаях, когда в подъезде не горят лампы, сломан лифт, возникли проблемы с сантехникой или надо проверить счетчики воды. Чтобы избавиться от ненужной мебели и бытовой техники, в разделе "Дом" также есть сервис "Вывоз ненужных вещей".

Популярностью пользуется в том числе раздел "Мои платежи". Его можно найти на главном экране приложения в формате виджета или нажав на кнопку в правом нижнем углу страницы. Там собраны все текущие начисления, включая автомобильные штрафы и коммунальные счета. При этом у пользователей есть возможность оплатить их как по отдельности, так и все сразу.

Разделы "Здоровье" и "Семья" помогут записаться к врачу, увидеть данные электронной медицинской карты, заказать питание на молочной кухне, следить за посещениями, оценками и домашними заданиями детей в школе.

Раздел "Транспорт" полезен как для автомобилистов, так и для пассажиров городского транспорта. Там можно пополнить проездной, узнать подробную информацию о парковках и маршрутах, найти свои штрафы и оплатить их, записаться на получение водительского удостоверения.

Кроме того, в приложении есть раздел "События", позволяющий получать уведомления о выполнении заказанных услуг, а также актуальные городские новости. Например, пользователям приходят разные предупреждения, в том числе об ограничениях движения в столице.

Раздел "Досуг" поможет москвичам найти интересные занятия и мероприятия. Например, сервис "Мосбилет" позволяет купить билеты на выставки, концерты, записаться на мастер-классы. В том же разделе горожане бронируют книги в библиотеках, находят новые маршруты для прогулок и арендуют городские пространства.

Найти ответы на самые популярные вопросы или задать свои позволяет новый цифровой ассистент "Москва" в нижней части экрана. Если предоставить приложению доступ к микрофону, не придется даже писать в чат – достаточно нажать на значок справа от окна диалога и начать говорить.

При этом все диалоги синхронизируются. Историю вопросов и ответов можно будет найти не только в приложении, но и на портале mos.ru.

Ранее на портале mos.ru заработал новый сервис Главархива Москвы. С его помощью жители столицы и области могут найти информацию о месте хранения кадровых документов. Там можно найти первые и последние даты документов по личному составу, их переименования, подчиненность организаций, контакты.