Сергунина: число обращений к услугам и сервисам на портале mos.ru превысило 6 миллиардов

Онлайн-услугами и сервисами на столичном портале mos.ru воспользовались уже свыше 6 миллиардов раз. Главная городская цифровая платформа помогает решать разные задачи – от записи в творческие кружки и спортивные секции до передачи показаний счетчиков, оформления документов для бизнеса и получения мер поддержки. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"За последние 5 лет востребованность услуг и сервисов на mos.ru выросла в 2,5 раза. Среднее число ежедневных обращений к ним приближается к 3 миллионам", – рассказала она.

Всего на портале представлено более 460 полезных услуг и сервисов. В 2025-м лидером по популярности стала электронная медицинская карта, которую на платформе и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" посмотрели около 660 миллионов раз.

Второе место занимает сервис "Электронный дневник школьника" (почти 220 миллионов обращений), а третье – "Передача показаний счетчиков воды и тепла" (порядка 80 миллионов).

За минувший год на портале запустили или модернизировали свыше 110 цифровых инструментов. Одна из новинок – сервис "Мосбилет", объединивший городские учреждения культуры: музеи, театры и концертные площадки. С его помощью жители и гости столицы приобрели уже больше 4,5 миллиона билетов на выставки, лекции, спектакли и прочие события.

Также начал работу сервис "Моспитомец". В нем можно найти полезные статьи об уходе за своими любимцами, анкеты подопечных из московских зооприютов, а еще поддержать их в качестве волонтера.

Для предпринимателей на mos.ru появился раздел, где собрана подробная информация о вариантах сотрудничества бизнеса со столичными проектами, такими как "Лето в Москве". Чтобы принять участие в сезонных и тематических инициативах города, достаточно заполнить заявку.

Еще одна новая услуга – "Заключение договора холодного водоснабжения и (или) водоотведения". В числе улучшенных сервисов – "Доверенные лица организаций и ИП". Его адаптировали для работы на смартфонах. Он позволяет проводить онлайн различные операции, связанные с доверенностью: изменять, приостанавливать или продлевать срок ее действия.

Среди других популярных возможностей – сервис сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка, услуга по оформлению пропусков на проезд грузового транспорта, запись на консультацию к специалистам госэкспертизы.

Ранее на портале mos.ru был запущен новый сервис Главархива Москвы. С его помощью жители столицы и области могут найти информацию о том, где находятся кадровые документы. На нем доступны первые и последние даты документов по личному составу, их переименования, подчиненность организаций, контакты.

