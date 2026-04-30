Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 12:04

Дмитриев предсказал семь волн кризиса в ЕС и Великобритании

Евросоюз (ЕС) и Великобританию ожидают семь волн кризиса, заявил на своей странице в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, в мае 2026 года в Европе начнутся проблемы с авиакеросином, затем – с нефтью, газом и топливом в целом, а также с удобрениями. К июню и августу ожидаются затруднения с обеспечением продовольствием и проблемы в промышленности. Затем в сентябре–октябре ЕС и Британию ждут экономические сложности, а также социальный и политический кризисы.

"Пробуждение и перезагрузка в 2027 году", – написал Дмитриев в своем посте.

Ранее Дмитриев уже предупреждал, что энергетический кризис может привести к экономическим проблемам в Европейском союзе уже в 2026 году. По его словам, объединение может ждать экономический коллапс к концу года.

Европе необходимо навести порядок в вопросах энергетики и миграции, иначе "Европы больше не будет", добавлял также американский лидер Дональд Трамп. Тогда же он указал, что Европа является "бумажным тигром".

Читайте также


Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

