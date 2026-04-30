Дмитриев предсказал семь волн кризиса в ЕС и Великобритании

Евросоюз (ЕС) и Великобританию ожидают семь волн кризиса, заявил на своей странице в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, в мае 2026 года в Европе начнутся проблемы с авиакеросином, затем – с нефтью, газом и топливом в целом, а также с удобрениями. К июню и августу ожидаются затруднения с обеспечением продовольствием и проблемы в промышленности. Затем в сентябре–октябре ЕС и Британию ждут экономические сложности, а также социальный и политический кризисы.

"Пробуждение и перезагрузка в 2027 году", – написал Дмитриев в своем посте.

Ранее Дмитриев уже предупреждал, что энергетический кризис может привести к экономическим проблемам в Европейском союзе уже в 2026 году. По его словам, объединение может ждать экономический коллапс к концу года.



Европе необходимо навести порядок в вопросах энергетики и миграции, иначе "Европы больше не будет", добавлял также американский лидер Дональд Трамп. Тогда же он указал, что Европа является "бумажным тигром".

