Трамп пригрозил Европе исчезновением из-за ситуации с мигрантами и рынком энергоносителей

Европе необходимо навести порядок в вопросах энергетики и миграции, иначе "Европы больше не будет", заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с телеканалом CNBC.

"Еще до того, как я занялся политикой, я всегда говорил, что Европа – это бумажный тигр", – высказался Трамп.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заметил, что страны Евросоюза (ЕС) начали реагировать на крупнейший энергетический кризис с опозданием на месяц.

Кроме того, чиновники ЕС и Великобритании паникуют на фоне кризиса в аграрной отрасли своих стран из-за дефицита топлива и удобрений, указывал Дмитриев. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что основным неуспехом Евросоюза является его бездумная политика. Он объяснял, что Европа долгое время опиралась на США, думая, что Вашингтон решит их вопросы.

