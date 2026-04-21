21 апреля, 17:14

Трамп пригрозил Европе исчезновением из-за ситуации с мигрантами и рынком энергоносителей

Фото: whitehouse.gov

Европе необходимо навести порядок в вопросах энергетики и миграции, иначе "Европы больше не будет", заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с телеканалом CNBC.

"Еще до того, как я занялся политикой, я всегда говорил, что Европа – это бумажный тигр", – высказался Трамп.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заметил, что страны Евросоюза (ЕС) начали реагировать на крупнейший энергетический кризис с опозданием на месяц.

Кроме того, чиновники ЕС и Великобритании паникуют на фоне кризиса в аграрной отрасли своих стран из-за дефицита топлива и удобрений, указывал Дмитриев. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что основным неуспехом Евросоюза является его бездумная политика. Он объяснял, что Европа долгое время опиралась на США, думая, что Вашингтон решит их вопросы.

Читайте также


Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

