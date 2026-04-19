19 апреля, 14:57

Дмитриев заявил, что в ЕС начали реагировать на энергокризис с опозданием на месяц

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Страны Евросоюза начали реагировать на крупнейший энергетический кризис с опозданием на месяц, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в Х.

Это стало его комментарием на новость о том, что правительство Нидерландов введет в действие первый этап национального плана по преодолению нефтяного кризиса на фоне событий в Ормузском проливе. Этап будет введен в действие в понедельник, 20 апреля.

"Страны ЕС, опоздав на месяц, только сейчас начинают действовать – медленно и плавно – (чтобы преодолеть. – Прим. Ред.) крупнейший энергетический кризис", – указал Дмитриев.

13 апреля США начали блокаду канала в рамках военной операции против Ирана. Уточнялось, что она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

В ответ на это ВМС КСИР разработали новый порядок судоходства в Ормузском проливе. В частности, движение гражданских судов было разрешено, но по определенному маршруту. При этом военные корабли оставались под запретом.

Однако позже ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран перекрывает Ормузский пролив с вечера субботы, 18 апреля, до полного снятия блокады со стороны США. Такое решение связано с нарушением соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

