Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Курской области
Два автомобиля столкнулись на дороге Курск-Льгов – Рыльск в Курской области. В результате травмы получили шесть человек, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
В числе пострадавших оказалось трое детей. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее 11 автомобилей столкнулись на трассе А-350 в Забайкалье. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции.