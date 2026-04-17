В Ярославле 11 человек пострадали при ДТП с автомобилем и микроавтобусом

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ярославской области"

Автомобиль столкнулся с микроавтобусом в Ярославле. В результате пострадали 11 человек, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП произошло в 07:05 17 апреля на проспекте Октября. Предварительно, мужчина 2004 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом.

"В результате ДТП оба водителя и девять пассажиров автобуса ГАЗ получили травмы различной степени тяжести", – уточнила Госавтоинспекция.

На месте аварии работают сотрудники ведомства.

Ранее ДТП произошло на 709-м километре трассы М-12 в Кайбицком районе Татарстана. По версии правоохранителей, водитель Hyundai Solaris превысил разрешенную скорость и не выбрал безопасную дистанцию. В итоге автомобилист не справился с управлением и врезался в ГАЗ "Валдай". В ДТП погиб водитель легкового авто и три его пассажира.

До этого четыре человека погибли при столкновении фуры и легкового автомобиля в Красноармейском районе Саратовской области. ДТП случилось в районе села Белогорское, где столкнулись "ВАЗ-2110" и грузовик Scania. В результате погибли водитель и три пассажира легкового авто. После столкновения оба автомобиля загорелись.

