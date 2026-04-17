17 апреля, 09:30

В Ярославле 11 человек пострадали при ДТП с автомобилем и микроавтобусом

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ярославской области"

Автомобиль столкнулся с микроавтобусом в Ярославле. В результате пострадали 11 человек, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП произошло в 07:05 17 апреля на проспекте Октября. Предварительно, мужчина 2004 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом.

"В результате ДТП оба водителя и девять пассажиров автобуса ГАЗ получили травмы различной степени тяжести", – уточнила Госавтоинспекция.

На месте аварии работают сотрудники ведомства.

Ранее ДТП произошло на 709-м километре трассы М-12 в Кайбицком районе Татарстана. По версии правоохранителей, водитель Hyundai Solaris превысил разрешенную скорость и не выбрал безопасную дистанцию. В итоге автомобилист не справился с управлением и врезался в ГАЗ "Валдай". В ДТП погиб водитель легкового авто и три его пассажира.

До этого четыре человека погибли при столкновении фуры и легкового автомобиля в Красноармейском районе Саратовской области. ДТП случилось в районе села Белогорское, где столкнулись "ВАЗ-2110" и грузовик Scania. В результате погибли водитель и три пассажира легкового авто. После столкновения оба автомобиля загорелись.

Автомобиль врезался в мачту освещения в центре Москвы

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

