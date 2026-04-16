Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане

Четыре человека погибли в аварии в Кайбицком районе Татарстана, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по региону.

ДТП произошло рано утром 16 апреля на 709-м километре трассы М-12. По версии правоохранителей, водитель Hyundai Solaris превысил разрешенную скорость и не выбрал безопасную дистанцию. В итоге автомобилист не справился с управлением и врезался в ГАЗ "Валдай". В ДТП погиб водитель легкового авто и три его пассажира.

По факту произошедшего прокуратура Татарстана начала проверку. Для установления причин произошедшего на место происшествия выехал прокурор Кайбицкого района Игорь Осипов.

Ранее четыре человека погибли при столкновении фуры и легкового автомобиля в Красноармейском районе Саратовской области. ДТП произошло в районе села Белогорское, где столкнулись "ВАЗ-2110" и грузовик Scania. В результате погибли водитель и три пассажира легкового авто. После столкновения оба автомобиля загорелись.

