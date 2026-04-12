Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Саратовской области

Четыре человека погибли при столкновении фуры и легкового автомобиля в Красноармейском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в районе села Белогорское, столкнулись "ВАЗ-2110" и грузовой автомобиль Scania. В результате погибли водитель и три пассажира легкового авто. После столкновения оба автомобиля загорелись.

В данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее четверо детей пострадали в результате аварии с эвакуатором и легковым автомобилем в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на проспекте Просвещения. Водитель эвакуатора попытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Mercedes.

Еще одно ДТП произошло до этого в Ставропольском крае: в результате лобового столкновения двух автомобилей один человек погиб, еще четверо пострадали. Обстоятельства происшествия и степень вины участников выясняются, по факту ДТП проводится проверка.