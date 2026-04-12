12 апреля, 07:58Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Саратовской области
Фото: телеграм-канал "МВД 64"
Четыре человека погибли при столкновении фуры и легкового автомобиля в Красноармейском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в районе села Белогорское, столкнулись "ВАЗ-2110" и грузовой автомобиль Scania. В результате погибли водитель и три пассажира легкового авто. После столкновения оба автомобиля загорелись.
В данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.
Ранее четверо детей пострадали в результате аварии с эвакуатором и легковым автомобилем в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на проспекте Просвещения. Водитель эвакуатора попытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Mercedes.
Еще одно ДТП произошло до этого в Ставропольском крае: в результате лобового столкновения двух автомобилей один человек погиб, еще четверо пострадали. Обстоятельства происшествия и степень вины участников выясняются, по факту ДТП проводится проверка.
