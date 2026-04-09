В Уфе водитель получил штраф после того, как прокатил двух девушек на капоте своего автомобиля, сообщается в телеграм-канале главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Башкирии Владимира Севастьянова.

Видео с девушками на капоте Mitsubishi Lancer распространилось в социальных сетях и привлекло внимание правоохранителей.

Севастьянов отметил, что водитель уже установлен – им оказался местный 22-летний житель. Сейчас на него составлены протоколы за нарушение правил перевозки пассажиров и правил применения ремней безопасности. На девушек также составлены административные материалы.

