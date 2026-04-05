Один человек погиб в результате ДТП в Ставропольском крае

В Ставропольском крае в результате лобового столкновения двух автомобилей один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции региона.

По предварительной информации, 20-летний водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2111. От удара 52-летняя пассажирка отечественной легковушки скончалась при транспортировке в больницу. Водитель и двое пассажиров ВАЗ-2111, а также один пассажир Priora госпитализированы с травмами.

Установлено, что молодой водитель имеет стаж два года и ранее пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Обстоятельства происшествия и степень вины участников выясняются, по факту ДТП проводится проверка.

Ранее автомобиль сбил четырех человек на пешеходном переходе в Братске. Установлено, что женщина-водитель была в состоянии алкогольного опьянения. По факту аварии заведено административное производство.