Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 03:39

Происшествия

Из зоны затора на трассе в Забайкалье эвакуированы 100 человек

Фото: МАХ/"МЧС Забайкальского края"

В Забайкальском крае продолжается операция по ликвидации транспортного затора на федеральной трассе Чита – Забайкальск, спровоцированного непогодой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

На данный момент спасателям удалось эвакуировать из зоны затора 100 человек. Среди спасенных 18 пассажиров рейсового автобуса, включая ребенка, и 82 человека из легковых автомобилей, среди которых также находится несовершеннолетний.

Все эвакуированные доставлены в пункты временного размещения (ПВР), где для них организовано горячее питание и оказывается вся необходимая помощь.

Также для 5 маршрутных автобусов, которые остаются заблокированными на дороге, организована доставка питьевой воды и продуктов питания. Дорожные службы и спасатели ведут расчистку проезжей части, чтобы восстановить движение в полном объеме.

Ранее 11 автомобилей столкнулись на 218-м километре трассы А-350 Чита – Забайкальск в Могойтуйском районе. В результате ДТП никто не пострадал.

Предварительной причиной аварии стало несоблюдение дистанции. На месте ЧП работают экстренные службы.

В министерстве транспорта Забайкалья подчеркнули, что мощный снегопад и усилившаяся метель сделали движение по дорогам региона небезопасным. В связи с этим междугороднее автобусное сообщение на территории края было полностью остановлено.

происшествиятранспортпогодарегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
