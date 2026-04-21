Леонид Тамбиев станет новым главным тренером московского "Динамо"

Новым главным тренером московского хоккейного клуба "Динамо" в сезоне-2026/27 станет Леонид Тамбиев. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" заняло седьмое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф москвичи уступили минскому "Динамо" со счетом в серии 0-4.

Предыдущим главным тренером команды был Вячеслав Козлов, который сменил Алексея Кудашова по ходу прошлого сезона.

