PNAS: ученые предупредили о негативных последствиях "гормона счастья" на слух

Нейромедиатор серотонин, известный также как "гормон счастья", может напрямую усиливать шум в ушах. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследования американских и китайских ученых, опубликованные в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты провели серию экспериментов на мышах, в ходе которых им удалось активировать в области дорсального ядра шва, находящегося в стволе мозга, серотониновые нейроны. Это приводило к увеличению активности в слуховых центрах мозга и вызывало поведение, похожее на шум в ушах: животные переставали различать паузы в звуке, что является признаком "фантомного" шума.

При этом во время подавления данной цепи симптомы уменьшались. Результаты впервые позволили установить прямую связь между серотониновой системой и механизмами возникновения тиннитуса.

Авторы исследования показали, что важную роль играет взаимодействие между дорсальным ядром шва и дорсальным кохлеарным ядром – областью мозга, отвечающей за обработку звуковых сигналов. Именно через этот путь серотонин может усиливать аномальную активность мозга, которую он воспринимает как звук, даже при отсутствии внешнего источника.

"Шум в ушах – распространенное состояние, при котором человек слышит звон, шипение или гул без внешнего раздражителя. Во многих случаях проблема связана не с ушами, а с нарушениями обработки звука в мозге. При этом пациенты часто сталкиваются с тревогой и депрессией", – отметили ученые.

По мнению экспертов, открытие имеет важное практическое значение. В частности, многие методы лечения тиннитуса включают антидепрессанты – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Однако новые данные свидетельствуют о том, что повышение уровня последнего может не только улучшать психическое состояние, но и усиливать шум в ушах.

Таким образом, в будущем появится возможность разрабатывать более точные препараты, которые будут воздействовать на целевые участки мозга, не затрагивая слуховые пути. Тем не менее для подтверждения этих выводов необходимы дальнейшие исследования с участием людей.

Ранее россиянам назвали основные причины шума в ушах. По словам отоларинголога Владимира Зайцева, одним из факторов является патология внутреннего уха. Также такое может происходить, например, из-за скопившейся серной пробки или застрявшей ваты.