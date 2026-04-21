Зайчата появились на природных территориях Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале сообщества идейных экологов департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Уточняется, что с середины апреля у зайцев в городе проходит массовое рождение детенышей. На открытых участках чаще можно встретить зайца-русака, а в лесах – зайца-беляка. Оба вида занесены в Красную книгу Москвы.

Зайчата рождаются зрячими и покрытыми шерстью. С первых дней они могут прятаться в траве, чтобы спастись от хищников. Мама навещает малышей 1–2 раза в сутки, чтобы не привлекать своим запахом внимание других животных.

Горожан предупредили, что при встрече с зайчонком не следует его трогать или забирать.

Тем временем в нацпарке "Лосиный остров" на Верхнеяузском водно-болотном комплексе чайки готовятся выводить птенцов. Специалисты уже зафиксировали первые кладки яиц. Орнитологи уточнили, что речь идет о крупнейшей колонии чаек столичного региона.