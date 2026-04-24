Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
24 апреля, 08:49

Политика
Главная / Новости /

Журналист Христофу: Зеленский прибыл на Кипр, чтобы опередить Мадьяра в получении денег

В ЕС назвали цель поездки Зеленского на Кипр

Фото: legion-media.com/APAimages

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на неформальный саммит Евросоюза на Кипре лично, поскольку хочет опередить главу венгерской партии "Тиса" Петера Мадьяра в получении денег от Брюсселя, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

Он отметил, что Зеленский хотел "отпраздновать" выделение кредита в 90 миллиардов евро, добавив, что это крупнейший кредит в истории предоставления отдельной стране. По его словам, украинский лидер просто не может упустить такую возможность.

Журналист также подчеркнул, что Зеленский надеется на то, что Киеву не придется возвращать этот кредит. При этом Христофору добавил что украинский президент "пустился в пляс" после того, как понял, "какой приз" ему может выпасть.

"Очень грустно, что ЕС не может ему отказать в выплате, все же не зря ехал", – заключил эксперт.

Ранее Совет ЕС на министерском уровне завершил процедуру утверждения финансирования Украины на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. При этом в заявлении Совета указано, что Евросоюз считает, что выданные Украине средства будут возвращены ему за счет репараций от России.

политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика