Журналист Христофу: Зеленский прибыл на Кипр, чтобы опередить Мадьяра в получении денег

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на неформальный саммит Евросоюза на Кипре лично, поскольку хочет опередить главу венгерской партии "Тиса" Петера Мадьяра в получении денег от Брюсселя, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

Он отметил, что Зеленский хотел "отпраздновать" выделение кредита в 90 миллиардов евро, добавив, что это крупнейший кредит в истории предоставления отдельной стране. По его словам, украинский лидер просто не может упустить такую возможность.

Журналист также подчеркнул, что Зеленский надеется на то, что Киеву не придется возвращать этот кредит. При этом Христофору добавил что украинский президент "пустился в пляс" после того, как понял, "какой приз" ему может выпасть.

"Очень грустно, что ЕС не может ему отказать в выплате, все же не зря ехал", – заключил эксперт.

Ранее Совет ЕС на министерском уровне завершил процедуру утверждения финансирования Украины на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. При этом в заявлении Совета указано, что Евросоюз считает, что выданные Украине средства будут возвращены ему за счет репараций от России.

