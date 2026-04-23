Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 14:14

Шойгу назвал кредит Киеву шагом к утрате суверенитета европейских столиц

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что одобрение Европейским советом кредита Украине стало шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами суверенитета.

"Европейский совет одобрил выделение киевскому режиму очередного кредита в размере 90 миллиардов евро на разжигание конфликта на Украине", – приводит слова Шойгу РИА Новости.

По его словам, это также стало еще одним шагом на пути к превращению Европы из одного из полюсов мира в территорию стагнации.

При этом, добавил Шойгу, данный кредит ляжет очередным бременем на простых жителей Евросоюза, которые и так столкнулись с урезанием пенсионных и социальных программ. Вместе с тем долги ЕС уже превышают 15 триллионов евро.

Он подчеркнул, что за авантюру властей будут вынуждены расплачиваться рядовые граждане.

Ранее источник раскрыл, что Еврокомиссия исключила из нового пакета запрет на транспортировку российской нефти и услуги для этих перевозок. Причем странам ЕС было предложено срочно принять документ в урезанном виде.

Помимо этого, Европейский союз и Европейский инвестиционный банк объявили о выделении 600 миллионов евро помощи Украине на восстановление.

Читайте также


политика

Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

