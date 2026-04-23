Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что одобрение Европейским советом кредита Украине стало шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами суверенитета.

"Европейский совет одобрил выделение киевскому режиму очередного кредита в размере 90 миллиардов евро на разжигание конфликта на Украине", – приводит слова Шойгу РИА Новости.

По его словам, это также стало еще одним шагом на пути к превращению Европы из одного из полюсов мира в территорию стагнации.

При этом, добавил Шойгу, данный кредит ляжет очередным бременем на простых жителей Евросоюза, которые и так столкнулись с урезанием пенсионных и социальных программ. Вместе с тем долги ЕС уже превышают 15 триллионов евро.

Он подчеркнул, что за авантюру властей будут вынуждены расплачиваться рядовые граждане.

Ранее источник раскрыл, что Еврокомиссия исключила из нового пакета запрет на транспортировку российской нефти и услуги для этих перевозок. Причем странам ЕС было предложено срочно принять документ в урезанном виде.

Помимо этого, Европейский союз и Европейский инвестиционный банк объявили о выделении 600 миллионов евро помощи Украине на восстановление.