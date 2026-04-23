Die Weltwoche: Украина может вновь закрыть нефтепровод "Дружба" после получения кредита ЕС

Недавние разговоры вокруг ремонта нефтепровода "Дружба", поставляющего российскую нефть в Венгрию и Словакию, подрывают доверие к порядочности украинских властей. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на материалы Die Weltwoche.

В публикации отмечается, что трубопровод якобы смогли починить всего "за одну ночь". Также в статье высказывается предположение, что поставки могут вновь быть остановлены после получения Украиной кредита на 90 миллиардов евро от ЕС.

"Чудеса случаются! В том числе и "саморемонт" трубопровода", – иронизировал автор статьи.

Тем временем Словакия сообщила о начале заполнения трубопровода, а компания MOL получила уведомление от "Укртранснафты" о завершении ремонта и возобновлении поставок нефти.

Поставки российской нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу были приостановлены в феврале 2026 года. На фоне этой ситуации Будапешт и Братислава объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, сообщал, что Будапешт получил через Брюссель сигнал о готовности Киева возобновить транзит уже в ближайшее время при условии, что венгерская сторона перестанет блокировать выделение кредита ЕС на 90 миллиардов евро.