ТАСС: ЕК исключила из 20-го пакета санкций запрет на перевозку российской нефти

Фото: depositphotos/carloscastilla

Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций запрет на транспортировку российской нефти, который является его главным элементом, и оказание услуг для этих перевозок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Странам ЕС было предложено срочно принять этот пакет в урезанном виде.

"Еврокомиссия внесла на рассмотрение послов 27 стран Евросоюза предложение принять 20-й пакет санкций в отношении России", – сообщил дипломат.

Ранее Евросоюз не удавалось согласовать 20-й пакет антироссийских санкций. Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита ЕС, касающиеся Украины.

Позже вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал страны ЕС вернуться к закупкам газа со всего мира, включая Россию. По его словам, если США временно сняли санкции с операций по продаже российской нефти, то и Брюссель должен сделать то же самое.