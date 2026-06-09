09 июня, 21:06Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 30 БПЛА, летевших на столицу
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны МО РФ уничтожили два БПЛА, летевших на Москву. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.
Как уточнил градоначальник, на местах падения обломков работают экстренные службы.
На данный момент в небе над столицей нейтрализовано уже 30 вражеских дронов. Налет продолжается с понедельника, 8 июня.
На фоне возникшей опасности ограничительные меры были введены в авиагаванях Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Работа осуществляется по согласованию с уполномоченными органами.