Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 30 БПЛА, летевших на столицу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны МО РФ уничтожили два БПЛА, летевших на Москву. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

Как уточнил градоначальник, на местах падения обломков работают экстренные службы.

На данный момент в небе над столицей нейтрализовано уже 30 вражеских дронов. Налет продолжается с понедельника, 8 июня.

На фоне возникшей опасности ограничительные меры были введены в авиагаванях Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Работа осуществляется по согласованию с уполномоченными органами.