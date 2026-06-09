Собянин сообщил о сбитии 31-го беспилотника, направлявшегося к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ нейтрализовали еще один вражеский БПЛА, который направлялся в сторону Москвы, во вторник, 9 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

На месте падения фрагментов дрона работают сотрудники экстренных служб.

Атака вражеских БПЛА на российскую столицу началась 8 июня. Всего с того времени уничтожен уже 31 беспилотник.

На фоне этого ограничительные меры были введены в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Они работают по согласованию с уполномоченными органами.

