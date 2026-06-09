09 июня, 21:22Мэр Москвы
Собянин сообщил о сбитии 31-го беспилотника, направлявшегося к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ нейтрализовали еще один вражеский БПЛА, который направлялся в сторону Москвы, во вторник, 9 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
На месте падения фрагментов дрона работают сотрудники экстренных служб.
Атака вражеских БПЛА на российскую столицу началась 8 июня. Всего с того времени уничтожен уже 31 беспилотник.
На фоне этого ограничительные меры были введены в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Они работают по согласованию с уполномоченными органами.