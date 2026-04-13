ЦБ РФ оспорил блокировку российских активов, обвинив Совет ЕС в превышении полномочий

Брюссель превысил полномочия и нарушил собственную процедуру при блокировке российских активов, сообщает РИА Новости со ссылкой на иск Центробанка к Совету Евросоюза (ЕС).

Истец заявляет, что регламент блокировки активов РФ был принят неправомерно, так как статья 122 Договора о функционировании ЕС не может служить надлежащим основанием для таких мер. По версии ЦБ РФ, эти меры являются ограничениями в отношении государства – третьего лица, поэтому должны приниматься на основании 215-й статьи Договора, которая требует единогласного решения членов Совета.

Фактически ЕС злоупотребил своими полномочиями, нарушил принцип пропорциональности мер и не обосновал введенные ограничения должным образом, говорится в документе. В частности, был нарушен принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков.

Ранее стало известно, что Евросоюз предоставит Украине дополнительную финансовую помощь в размере 80 миллионов евро из доходов, полученных от замороженных российских активов. Кроме того, Еврокомиссия передаст Украине еще 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов.

