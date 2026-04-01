ЕК передаст Киеву 1,4 млрд евро от реинвестирования замороженных активов РФ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Еврокомиссия в ближайшее время передаст Украине 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

Утверждается, что деньги будут направлены Киеву "для обеспечения базовых расходов" и поддержки армии. ЕК отметила, что это 4-й транш доходов от активов России, которые организация начала изымать у европейских депозитариев в 2024 году.

Ранее ЕК предложила Совету Евросоюза предоставить Киеву 45 миллиардов евро в счет заблокированных Будапештом и Братиславой 90 миллиардов. Средства намерены направить на развитие беспилотных технологий к 31 декабря. Оставшаяся часть будет перечтена на следующий год.

Как уточнила представитель ЕК Балаш Уйвари, речь идет о "предварительном выделении денег", которое может произойти до утверждения кредита в 90 миллиардов.