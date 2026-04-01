01 апреля, 14:53

Политика

ЕК предложила выделить Киеву 45 млрд евро в счет заблокированных 90 млрд

Фото: depositphotos/mariakarabella

Еврокомиссия предложила Совету Евросоюза предоставить Украине 45 миллиардов евро в счет заблокированных Венгрией и Словакией 90 миллиардов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление ЕК.

Средства планируется направить на развитие беспилотных технологий к 31 декабря текущего года. Оставшаяся часть будет пересчитана на 2027 год.

По словам представителя ЕК Балаш Уйвари, речь касается "предварительного выделения денег", которое может произойти до утверждения кредита в 90 миллиардов. Из этих средств 16,7 миллиарда евро планируется предоставить на бюджетную поддержку Киева, а 28,3 миллиарда – на военные закупки.

В начале февраля совет Евросоюза согласовал предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Первые выплаты по этой схеме планируется осуществить во втором квартале этого года. При этом свой отказ от участия в предоставлении кредита подтвердили Венгрия, Чехия и Словакия.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Венгрия продолжает блокировать кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро, однако ЕК собирается согласовать его "так или иначе".

политикаэкономика

