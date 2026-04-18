18 апреля, 20:05

Политика

Вице-премьер Италии Сальвини призвал страны ЕС вернуться к закупкам газа из РФ

Фото: depositphotos/63ru78

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал страны Евросоюза вернуться к закупкам газа со всего мира, включая Россию. Об заявил во время митинга "Патриотов за Европу" в Милане.

Он напомнил, что США до 16 мая сняли санкции с операций по продаже российской нефти. По мнению Сальвини, если Вашингтон принимает такие решения, то и Брюссель должен сделать то же самое.

Помимо этого он заявил о необходимости приостановить действие Пакта стабильности, который регулирует экономические показатели и нормы, которым должны соответствовать экономики европейских стран.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия начнет поставлять Европе газ только в том случае, если он останется после продажи топлива на альтернативных рынках.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в последнее время объем поставок российского газа вырос. В частности, Москве поступает большое количество заявок о покупке топлива на альтернативных рынках.

политикаэкономиказа рубежом

