Европейские чиновники опасаются, что энергетический кризис, который возник из-за конфликта на Ближнем Востоке, может перерасти в финансовый. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Financial Times.

В связи с этим европейские чиновники попросили правительства стран Евросоюза избегать чрезмерных мер поддержки, которые позволяют компенсировать растущую стоимость на энергоносители.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за ее спорных решений в энергетической сфере наступила "зима". Он отмечал, что ее политика привела Европу к серьезным энергетическим проблемам.

Также Дмитриев подчеркивал, что российская энергетика является ключевым фактором выживания для всего мира. По его словам, Россия обладает самыми мощными природными ресурсами и запасами.

