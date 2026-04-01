Путин отметил, что цены на газ в Европе зашкаливают

Фото: РИА Новости/Софья Сандурская

Цены на газ в Европе зашкаливают и доходят до 600 долларов за тысячу кубометров, заявил Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Он также указал на то, что Россия продает газ Армении за 177,5 доллара. Президент отметил, что "разница большая".

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал российскую энергетику ключевым фактором выживания для всего мира.

По его словам, страны, которые учитывали интересы различных сторон и покупали энергоносители из России, смогут преодолеть последствия энергокризиса. Например, сейчас ресурсы активно покупают Индия и другие государства.

Недавно российский лидер продлил до 1 июля 2026 года разрешение иностранным покупателям российского газа платить за поставки рублями не только через уполномоченный Газпромбанк, но и в других банках России.

Порядок платежей за российский газ для зарубежных покупателей обновлялся на фоне введения санкций США против Газпромбанка.

