Дмитриев заявил о панике в ЕС и Британии из-за аграрного кризиса

Чиновники Евросоюза и Великобритании паникуют на фоне кризиса в аграрной отрасли своих стран из-за дефицита топлива и удобрений. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Фермеры, испытывающие нехватку топлива и удобрений, первыми поднимаются на протест в Ирландии и по всей Европе, чтобы защитить свой образ жизни. Бюрократы из ЕС и Великобритании дрожат от страха и паникуют", – написал Дмитриев в соцсети X.

Он добавил, что предсказанный ранее сельскохозяйственный кризис начинает стремительно разворачиваться.

В Ирландии уже несколько дней проходят протесты сотрудников транспортных компаний и сельскохозяйственных предприятий. Они перекрывают главные улицы и проезды к нефтезаводам, оставляя на дороге грузовики и тракторы.

Местные власти заявили, что собираются задействовать военных и сотрудников полиции, чтобы нейтрализовать беспорядки.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Европа стремительными темпами движется к энергетическому кризису на фоне ситуации вокруг Ирана, а также из-за отказа от российских нефти и газа.

По словам министра, в государствах Евросоюза уже наблюдаются острая нехватка энергоносителей и рост цен на сырье и топливо. Конфликт не прекращается и не ослабевает, вследствие чего оказались заблокированы 20% мировых поставок нефти, подчеркнул Сийярто.