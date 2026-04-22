22 апреля, 15:18

Евросоюз и Евроинвестбанк объявили о выделении 600 млн евро Киеву

Фото: Getty Images/picture alliance/Horst Galuschka

Европейский союз и Европейский инвестиционный банк объявили о выделении 600 миллионов евро помощи Украине на восстановление, говорится в заявлении европейской дипломатической службы.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) утвердила соглашение о предоставлении кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Предполагалось, что 60 миллиардов пойдут на военные закупки в пользу Киева, еще 30 миллиардов потратят на поддержку украинского бюджета.

Позднее Венгрия объявила о блокировке решения Евросоюза выделить Киеву кредит в связи с тем, что Украина препятствовала транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Затем лидер победившей на парламентских выборах в республике партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал украинского лидера Владимира Зеленского перестать заниматься шантажом и возобновить транспортировку нефти по трубопроводу. Позже украинская сторона заявила о намерении возобновить транзит нефтепродуктов.

После этого послы стран – членов Европейского союза утвердили выделение 90 миллиардов евро финансовой помощи Украине, а вместе с тем и введение 20-го пакета санкций против России.

