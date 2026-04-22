Послы ЕС утвердили 90 млрд евро для Киева и 20-й пакет санкций против РФ

Послы стран – членов Европейского союза утвердили выделение 90 миллиардов евро финансовой помощи Украине и введение 20-го пакета санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя председательствующего в Совете ЕС Кипра.

Данное решение, по словам политика, было принято после снятия вето Венгрии и Словакии.

Ранее источник раскрыл, что Еврокомиссия исключила из нового пакета запрет на транспортировку российской нефти и услуги для этих перевозок. Причем странам ЕС было предложено срочно принять документ в урезанном виде.

Будапешт объявил о блокировке решения Евросоюза выделить Киеву кредит в феврале в связи с тем, что Украина препятствовала транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".

В конце апреля лидер победившей на парламентских выборах в республике партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал украинского лидера Владимира Зеленского перестать заниматься шантажом и возобновить транспортировку нефти по трубопроводу. Позже украинская сторона заявила о намерении возобновить транзит нефтепродуктов.

