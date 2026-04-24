Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

24 апреля, 10:30

Происшествия

Состояние хирурга после нападения с ножом в Дагестане остается стабильно тяжелым

Фото: depositphotos/sudok1

Состояние хирурга, доставленного в реанимацию после нападения в Дагестане, остается стабильно тяжелым, сообщили РИА Новости в пресс-службе медицинского учреждения.

Однако, по словам медиков, угрозы для его жизни нет. При этом ранее состояние хирурга оценивалось как критическое.

Инцидент в Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Дагестане произошел 23 апреля. Мужчина напал с ножом на двух врачей, нанеся им не менее двух колото-резаных ранений.

Пострадавшим сразу оказали необходимую помощь, а злоумышленника, попытавшегося сбежать, задержали. Им оказался 32-летний житель села Аксай Хасавюртовского района. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Как рассказал нападавший, он сделал это из-за того, что один из сотрудников больницы якобы "задел" его мать. По его словам, ей якобы отказали в операции. В действительности женщине нужна была помощь терапевта, а не хирургическое вмешательство.

Читайте также


происшествиярегионы

