Мужчина напал с ножом на врачей в больнице Дагестана

Мужчина напал с ножом на врачей в больнице в Дагестане, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел 23 апреля в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Там один из посетителей на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес медработникам не менее двух колото-резаных ранений в область жизненно важных органов.

Преступный умысел, направленный на убийство, не был доведен до конца по независящим от нападавшего обстоятельствам, так как врачам своевременно была оказана помощь, указали в СК.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Правоохранители проводят комплекс следственных действий, который направлен на установление обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы.

Как рассказали в МВД Дагестана, злоумышленник скрылся с места преступления, однако был вскоре задержан. По информации регионального Минздрава, пострадали дежурившие врачи – травматолог и хирург. Состояние первого оценивается как средней степени тяжести, второй прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Ранее мужчина, предварительно с ножом, напал на букмекерскую контору во Владикавказе. Во время задержания он был ранен. Кроме того, в результате ЧП пострадала девушка, ее доставили в больницу. Ее состояние оценивалось как средней степени тяжести.