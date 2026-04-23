Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

23 апреля, 22:15

Происшествия

Мужчина напал с ножом на врачей в больнице Дагестана

Фото: MAX/"СУ СК России по Республике Дагестан"

Мужчина напал с ножом на врачей в больнице в Дагестане, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел 23 апреля в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Там один из посетителей на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес медработникам не менее двух колото-резаных ранений в область жизненно важных органов.

Преступный умысел, направленный на убийство, не был доведен до конца по независящим от нападавшего обстоятельствам, так как врачам своевременно была оказана помощь, указали в СК.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Правоохранители проводят комплекс следственных действий, который направлен на установление обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы.

Как рассказали в МВД Дагестана, злоумышленник скрылся с места преступления, однако был вскоре задержан. По информации регионального Минздрава, пострадали дежурившие врачи – травматолог и хирург. Состояние первого оценивается как средней степени тяжести, второй прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Ранее мужчина, предварительно с ножом, напал на букмекерскую контору во Владикавказе. Во время задержания он был ранен. Кроме того, в результате ЧП пострадала девушка, ее доставили в больницу. Ее состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Читайте также


Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

