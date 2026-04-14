Мужчина напал с ножом на букмекерскую контору во Владикавказе

Мужчина, предварительно, с ножом совершил нападение на букмекерскую контору во Владикавказе. Он задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Северной Осетии.

По данным собеседника агентства, злоумышленник вошел в здание и начал угрожать сотрудникам букмекерской конторы.

"Прибывшие на место сотрудники задержали его, во время задержания он был ранен", – уточнили правоохранители.

Ранее 20-летний мужчина с ножом напал на сотрудницу АЗС в городе Балтийске. ЧП произошло на автозаправочной станции на Калининградском шоссе. Злоумышленника задержали. Пострадавшая была доставлена в реанимацию.

Кроме того, в подмосковном Подольске мужчина ранил ножом двух прохожих и угрожал продавцу магазина. Полиция выяснила, что сначала злоумышленник напал на 38-летнего местного жителя около магазина, а затем – на 67-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья около пешеходного перехода. Подозреваемый был задержан. Им оказался уже судимый 44-летний приезжий из Якутии.

