10 апреля, 08:10
Сотрудник "Московской безопасности" помог задержать подозреваемого в нападении с ножом
Фото: МАХ/"ГКУ "Московская безопасность"
Сотрудник "Московской безопасности" помог задержать в Тимирязевском районе мужчину, который подозревается в нападении с ножом. Об этом сообщает пресс-служба госучреждения.
Выяснилось, что сотрудник "Московской безопасности" услышал крики о помощи из квартиры дома, расположенного в Локомотивном проезде. Он передал сведения об этом полиции.
Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину, который во время конфликта нанeс ножевые ранения в грудь другому человеку. Пострадавший был доставлен в больницу.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об угрозе убийством и причинении вреда здоровью. Также выяснилось, что задержанный является ранее судимым гражданином.
Ранее мужчина ранил ножом двух прохожих и угрожал продавцу магазина расправой в Подольске. Злоумышленник был задержан. По данным подмосковного главка МВД России, им оказался ранее судимый 44-летний приезжий из Якутии.
Мужчина объяснил, что в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом причины своих действий он назвать не смог. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Пострадавшие госпитализированы.
