14 апреля, 13:21

Происшествия

Девушка пострадала при нападении на букмекерскую контору во Владикавказе

Фото: телеграм-канал "ЧП / Владикавказ"

Девушка пострадала в результате нападения на букмекерскую контору во Владикавказе. Она госпитализирована, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

"Состояние девушки, пострадавшей в результате инцидента во Владикавказе, оценивается как средней степени тяжести. Ее жизни ничего не угрожает", – отметил он.

Меняйло указал, что нападавший был доставлен в Республиканскую клиническую больницу.

Пресс-служба МВД РФ по Северной Осетии уточнила, что во время нападения подозреваемый захватил заложницу. Он прибыл к зданию на такси, которое ожидало его в близости от места преступления. В его спортивной сумке правоохранители нашли охотничье оружие.

В настоящее время следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дело по статье 162 УК РФ ("Разбой").

Инцидент произошел 14 апреля. По данным СМИ, злоумышленник вошел в здание и начал угрожать сотрудникам букмекерской конторы. Прибывшие на место правоохранительные органы задержали преступника, однако он был ранен.

