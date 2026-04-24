Песков назвал русофобией и милитаризмом заявления Туска о российской угрозе

Высказывания премьер-министра Польши Дональда Туска о якобы угрозе со стороны России являются очередным проявлением милитаризма и русофобии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы оставляем это все без реакции. Мы видим всплеск милитаризма, оголтелого милитаризма, русофобии. Это все одно из проявлений", – отметил он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск указывал, что Россия якобы в скором времени может начать военную операцию против государства, входящего в НАТО. По его словам, речь идет "скорее о месяцах, чем о годах".

Также Туск засомневался, что США станут защищать Европу в соответствии со своими обязательствами по Альянсу в случае якобы нападения со стороны РФ.

