24 апреля, 17:50

Эксперт Лоикова: заниженные зарплатные ожидания выдают неуверенность соискателя

HR-эксперт рассказала, как кандидатам добиться более высокой зарплаты на собеседовании

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Предварительный анализ рынка и рассказ о своих сильных сторонах помогут соискателю добиться более высокой зарплаты на собеседовании. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Ранее опрос показал: работодатели в России чаще всего не указывают зарплаты в вакансиях, потому что предпочитают устанавливать итоговую сумму по результатам собеседования, сообщает РИА Новости.

По словам Лоиковой, опыт, навыки, желание расти в компании, а также умение уверенно общаться и четко отвечать на все вопросы являются решающими критериями денежного вознаграждения для нового сотрудника.

Еще работодатели обращают внимание на реалистичность зарплатных ожиданий кандидата. Если они сильно завышены, это может восприниматься как то, что соискатель совсем не ориентируется в рынке, а также ставит деньги во главу всего. Правда, если удастся аргументировать свои смелые ожидания, есть вероятность, что это считают как амбициозность и уверенность в себе.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

В свою очередь, занижение зарплатных ожиданий часто, наоборот, подсвечивает неуверенность кандидата и способно вызвать сомнение у руководства на его счет, добавила Лоикова.

"Учитывая это, советую тщательно готовиться к собеседованию. И главным образом – провести анализ предложений по аналогичным должностям. Опираясь на средние цифры, важно определить для себя три уровня зарплат: минимально комфортный, реально ожидаемый и максимально желаемый. Начать на собеседовании можно с озвучивания последнего, а при необходимости торговаться", – пояснила эксперт.

Также важно заранее проанализировать свои сильные стороны и подготовить речь, аргументирующую высокие зарплатные ожидания. В ней нужно рассказать о своем опыте. Например: "Я увеличил продажи на 40% благодаря тому-то", "сократил сроки выполнения задач в компании" и так далее. Основная задача – доказать, какую конкретную пользу удастся принести компании на данной позиции, пояснила HR.

Ранее эксперт назвала универсальным навыком, способным помочь трудоустроиться на более высокооплачиваемую должность, работу с искусственным интеллектом. Важно иметь хотя бы базовые знания и использовать нейросети в качестве личного ассистента.

Трошина Любовь

