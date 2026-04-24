Эксперт Лоикова: заниженные зарплатные ожидания выдают неуверенность соискателя

Предварительный анализ рынка и рассказ о своих сильных сторонах помогут соискателю добиться более высокой зарплаты на собеседовании. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Ранее опрос показал: работодатели в России чаще всего не указывают зарплаты в вакансиях, потому что предпочитают устанавливать итоговую сумму по результатам собеседования, сообщает РИА Новости.

По словам Лоиковой, опыт, навыки, желание расти в компании, а также умение уверенно общаться и четко отвечать на все вопросы являются решающими критериями денежного вознаграждения для нового сотрудника.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Еще работодатели обращают внимание на реалистичность зарплатных ожиданий кандидата. Если они сильно завышены, это может восприниматься как то, что соискатель совсем не ориентируется в рынке, а также ставит деньги во главу всего. Правда, если удастся аргументировать свои смелые ожидания, есть вероятность, что это считают как амбициозность и уверенность в себе.

В свою очередь, занижение зарплатных ожиданий часто, наоборот, подсвечивает неуверенность кандидата и способно вызвать сомнение у руководства на его счет, добавила Лоикова.

"Учитывая это, советую тщательно готовиться к собеседованию. И главным образом – провести анализ предложений по аналогичным должностям. Опираясь на средние цифры, важно определить для себя три уровня зарплат: минимально комфортный, реально ожидаемый и максимально желаемый. Начать на собеседовании можно с озвучивания последнего, а при необходимости торговаться", – пояснила эксперт.

Также важно заранее проанализировать свои сильные стороны и подготовить речь, аргументирующую высокие зарплатные ожидания. В ней нужно рассказать о своем опыте. Например: "Я увеличил продажи на 40% благодаря тому-то", "сократил сроки выполнения задач в компании" и так далее. Основная задача – доказать, какую конкретную пользу удастся принести компании на данной позиции, пояснила HR.

Ранее эксперт назвала универсальным навыком, способным помочь трудоустроиться на более высокооплачиваемую должность, работу с искусственным интеллектом. Важно иметь хотя бы базовые знания и использовать нейросети в качестве личного ассистента.

