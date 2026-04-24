В России могут учредить официальный День хоккея 22 декабря

В России может появиться официальный День хоккея. Минспорта подготовило соответствующий проект указа президента. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Праздник предлагают отмечать 22 декабря. Дата выбрана неслучайно, так как в этот день в 1946 году состоялись первые матчи чемпионата СССР по хоккею. Первым чемпионом страны стало московское "Динамо", серебро взял ЦДКА (Центральный дом Красной армии"), бронзу – столичный "Спартак".

В пояснительной записке говорится, что новая памятная дата призвана популяризировать и развивать хоккей в стране. Указ вступит в силу со дня подписания.

Ранее в России предложили учредить День русской культуры, который будет отмечаться 7 мая. Соответствующее предложение министру культуры РФ Ольге Любимовой направил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Дата предложена в честь дня рождения Петра Чайковского, чьи произведения олицетворяют русскую культуру и являются частью мирового наследия.