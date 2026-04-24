Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
24 апреля, 18:56

Спорт

В России могут учредить официальный День хоккея 22 декабря

Фото: 123RF.com/yanalyso

В России может появиться официальный День хоккея. Минспорта подготовило соответствующий проект указа президента. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Праздник предлагают отмечать 22 декабря. Дата выбрана неслучайно, так как в этот день в 1946 году состоялись первые матчи чемпионата СССР по хоккею. Первым чемпионом страны стало московское "Динамо", серебро взял ЦДКА (Центральный дом Красной армии"), бронзу – столичный "Спартак".

В пояснительной записке говорится, что новая памятная дата призвана популяризировать и развивать хоккей в стране. Указ вступит в силу со дня подписания.

Ранее в России предложили учредить День русской культуры, который будет отмечаться 7 мая. Соответствующее предложение министру культуры РФ Ольге Любимовой направил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Дата предложена в честь дня рождения Петра Чайковского, чьи произведения олицетворяют русскую культуру и являются частью мирового наследия.

спортобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика