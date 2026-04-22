Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 23:39

Спорт

Путин наградил орденом Дружбы президента IBA Кремлева

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Владимир Путин наградил орденом Дружбы президента Международной ассоциации бокса (IBA), председателя исполкома Федерации бокса РФ Умара Кремлева. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, а торжественная церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Кремля.

Кроме того, орденом Дружбы был награжден чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), трехкратный чемпион мира среди любителей Муслим Гаджимагомедов. Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени был вручен олимпийскому чемпиону по хоккею Валерию Каменскому.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени были награждены обладатель пояса UFC в легчайшем весе Петр Ян, чемпионы мира по боксу Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова, Всеволод Шумков, а также генсекретарь Федерации бокса РФ Александр Беспутин.

После церемонии награждения российский президент пообщался со спортсменами в более неформальной обстановке.

Во время своего выступления Путин выразил уверенность в том, что у российских атлетов будет еще много побед под флагом и с гимном. Президент назвал особенным и уникальным триумф российских паралимпийцев на Играх в Италии.

Глава государства подчеркнул, что спорт – это не просто физическая сила и ловкость, а образ жизни, построенный на ценностях здоровья и взаимного уважения.

властьспорт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика