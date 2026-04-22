Путин заявил, что впереди у российских атлетов много побед под флагом и с гимном

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьева

Владимир Путин выразил уверенность в том, что у российских атлетов будет еще много побед под флагом и с гимном.

Выступая в Кремле на церемонии награждения государственными наградами российских боксеров и бойцов смешанных единоборств, глава государства подчеркнул, что верит в будущие спортивные триумфы спортсменов, в том числе на крупнейших международных соревнованиях, и обязательно под родным флагом и в сопровождении гимна России.

Также президент назвал особенным и уникальным триумф российских паралимпийцев на Играх в Италии. Он подчеркнул, что третье общекомандное место в Милане было добыто составом, который по численности в разы уступал командам основных соперников. По словам Путина, это выдающийся результат.

Путин добавил, что лидерские позиции страны в мировом спорте остаются прочными и незыблемыми, а выступления и результаты российских спортсменов на международных соревнованиях это подтверждают. Эти успехи – весомый вклад в укрепление лидерских позиций России, несмотря на "нечистоплотные попытки их ослабить".

Вместе с тем российский лидер выразил надежду, что новое руководство Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет "позорное наследие" своих предшественников.

"Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма", – отметил президент.

Он заявил, что решение МОК об отстранении российских атлетов обнажило политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников.

Ранее Путин заявил, что Россия в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр (ОИ). Он отметил, что страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета (МОК). Также, начиная с 1900 года, РФ участвовала в возрожденных ОИ, а также два раза принимала их у себя – в 1980 году в Москве и в 2014-м в Сочи.