19 марта, 10:33
Путин подписал указ о награждении орденами победителей Паралимпиады
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ о награждении орденами россиян – победителей Паралимпийских игр в Италии. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
В нем отмечается, что награда присуждена за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на соревнованиях.
Орденом Дружбы награждены лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков, горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, а также спортсмен – ведущий Багиян Сергей Синякин.
Помимо этого, орденом Александра Невского награжден старший тренер сборной по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова, а ордена Дружбы удостоены старший тренер по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров и тренер Алексей Турбин.
Старший тренер по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых Алексей Кобелев удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Также президент России объявил благодарность сноубордистам Дмитрию Фадееву и Монзеру Шеббо. Благодарность объявлена и тренерам Евгению Пронашко, Павлу Рожкову, Ольге Семеновой и Андрею Строкину.
Российская сборная заняла 3-е место в медальном зачете итальянских Паралимпийских игр. На счету атлетов из России 8 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых медали.
Страну на Играх представляли 6 спортсменов – горнолыжники Ворончихина и Бугаев, лыжники Голубков и Багиян, сноубордисты Фадеев и Шеббо. Они выступили под национальной символикой впервые за последние 12 лет.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин вместе со всей страной радуется успешному выступлению российских паралимпийцев. Президент направил поздравительные телеграммы всем спортсменам, занявшим призовые места.
