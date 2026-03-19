19 марта, 10:33

Путин подписал указ о награждении орденами победителей Паралимпиады

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о награждении орденами россиян – победителей Паралимпийских игр в Италии. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

В нем отмечается, что награда присуждена за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на соревнованиях.

Орденом Дружбы награждены лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков, горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, а также спортсмен – ведущий Багиян Сергей Синякин.

Помимо этого, орденом Александра Невского награжден старший тренер сборной по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова, а ордена Дружбы удостоены старший тренер по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров и тренер Алексей Турбин.

Старший тренер по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых Алексей Кобелев удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Также президент России объявил благодарность сноубордистам Дмитрию Фадееву и Монзеру Шеббо. Благодарность объявлена и тренерам Евгению Пронашко, Павлу Рожкову, Ольге Семеновой и Андрею Строкину.

Российская сборная заняла 3-е место в медальном зачете итальянских Паралимпийских игр. На счету атлетов из России 8 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых медали.

Страну на Играх представляли 6 спортсменов – горнолыжники Ворончихина и Бугаев, лыжники Голубков и Багиян, сноубордисты Фадеев и Шеббо. Они выступили под национальной символикой впервые за последние 12 лет.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин вместе со всей страной радуется успешному выступлению российских паралимпийцев. Президент направил поздравительные телеграммы всем спортсменам, занявшим призовые места.

Российских паралимпийцев чествовали на Красной площади

Читайте также


Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

