Церемония закрытия Паралимпийских игр прошла в Италии
В Италии завершилась церемония закрытия XIV зимних Паралимпийских игр, прошедших с 6 по 15 марта. Церемония состоялась на стадионе в городе Кортина-д’Ампеццо.
Российский флаг пронесли паралимпийцы Варвара Ворончихина и Иван Голубков, которые на этих соревнованиях стали двукратными паралимпийскими чемпионами.
Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпийских игр. Российские спортсмены выиграли восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Всего в Паралимпиаде участвовали шесть российских атлетов. Они выступили с национальной символикой впервые за 12 лет.
Первое место в медальном зачете заняла китайская сборная (15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых), а второе – американская (12 золотых, пять серебряных и шесть бронзовых).
