Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта, 15:34

Спорт

Путин заявил, что Россия в будущем открыта к проведению Олимпийских игр

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет России (ОКР) с 115-летием и заявил, что РФ в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета (МОК) и, начиная с 1900 года, участвовала в возрожденных ОИ, а также два раза принимала их у себя – 1980 году в Москве и в 2014-м в Сочи. Обе Олимпиады прошли на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК, указал Путин.

"Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма", – говорится в телеграмме.

Российский лидер уточнил, что юбилей ОКР – это значительный повод вспомнить тех, кто стоял у истоков создания отечественной спортивной отрасли, укреплял ее победные традиции, завоевывал медали и титулы, воспитывал олимпийских рекордсменов, чемпионов и призеров.

"От души желаю сотрудникам Олимпийского комитета России, нашим атлетам, тренерам и наставникам, ветеранам олимпийского движения успехов и всего наилучшего", – заключил Путин.

В свою очередь, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с РИА Новости рассказала, что ОКР внес значительный вклад в развитие олимпийского движения в стране, несмотря на ограничения.

Она уточнила, что организация пока не может в полной мере выполнять свои функции, так как блокировка членства не позволяет работать полноценно. В таких условиях оценивать деятельность ОКР сложно, поскольку отсутствует международная составляющая – ключевая часть работы любой национальной олимпийской организации.

"При этом Россия более 100 лет назад стояла у истоков международного олимпийского движения. У нас сильная история. За это время было достигнуто многое, в стране проводились Олимпийские игры, реализовывались крупные проекты", – указала собеседница агентства.

По ее словам, до 2014 года у международного олимпийского движения не было претензий к РФ. Напротив, ОКР был одним из самых активных в мире, продвигал олимпийские ценности на территории страны, запускал программы и инициативы.

"Не так много стран могли похвастаться таким масштабом работы", – подчеркнула Журова.

Однако, продолжила она, ситуация изменилась, когда в спорт вмешалась политика. Тем не менее юбилей ОКР остается важным для страны, независимо от текущих обстоятельств, сказала олимпийская чемпионка.

Более того, она предложила провести ОИ-2040 в формате совместной заявки России и Финляндии.

"Я понимаю, что отношения с Финляндией сейчас непростые, возможно, не самые лучшие среди европейских стран, несмотря на то, что мы соседи", – обратила внимание Журова.

Она напомнила, что в МОК такого еще не было, потому что сейчас Олимпиаду проводит одна страна. Она считает, что, возможно, следует рассмотреть более прогрессивные форматы, в которых Игры могли бы принимать сразу две страны.

"В нашем случае с Финляндией это могло бы способствовать восстановлению добрососедских отношений", – добавила депутат ГД.

По ее мнению, Финляндии будет сложно в одиночку претендовать на проведение летней Олимпиады, но в сотрудничестве с РФ этом могло бы стать реальной возможностью.

"Мне кажется, это было бы хорошим возвращением к истории – ведь 100 лет назад, в 1940 году, Игры в Хельсинки так и не состоялись из-за Второй мировой войны. Поэтому, возможно, в 2040 году такой проект мог бы быть реализован", – заключила она.

Ранее Журова заявила, США выразили готовность содействовать допуску российских атлетов на ОИ-2028. С ее слов, открытие Игр с участием Путина и американского президента Дональда Трампа стало бы "мощным сигналом миру".

Российский ски-альпинист Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Италии

властьспорт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика