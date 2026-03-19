Песков заявил, что Россия может вернуться на Олимпиаду под своим флагом

Россия вернется на Олимпиаду под своим флагом, если Международный олимпийский комитет (МОК) будет последователен в своих заявлениях. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в МОК подчеркивали, что в условиях мировых конфликтов спорт должен объединять и оставаться символом надежды.

По словам Пескова, именно такая позиция, озвученная руководством комитета, дает основания верить в возвращение россиян на международную спортивную арену с атрибутами своей страны.

Владимир Путин ранее выразил надежду на то, что в связи со сменой команды МОК перестанет "заниматься фокусами" и делать спорт инструментом политической борьбы. Он подчеркнул, что спорт должен быть маяком, который объединяет людей во всем мире и помогает разрешать конфликты.