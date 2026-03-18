18 марта, 16:50

Спорт

Путин выразил надежду, что МОК перестанет "заниматься фокусами"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил надежду, что в связи со сменой команды Международный олимпийский комитет (МОК) перестанет "заниматься фокусами" и делать спорт инструментом политической борьбы. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства РФ.

Президент подчеркнул, что спорт должен быть маяком, который объединяет людей во всем мире и помогает разрешать конфликты.

Кроме того, говоря о спорте, глава государства отметил, что российские спортсмены совершили настоящий подвиг на прошедших Паралимпийских играх. Он напомнил, что в командах других стран было по 60–70 человек, в то время как Россию представляли всего 6 атлетов, которые смогли занять третье место в медальном зачете.

Он добавил, что встретится со спортсменами в четверг, 19 марта, и лично поздравит каждого из них с таким хорошим результатом.

Ранее Путин назвал большой победой возвращение российским паралимпийцам гимна и флага на соревнованиях. По его словам, спортсмены из России добиваются выдающихся достижений на чемпионатах мира и Европы, летних и зимних Паралимпийских играх, благодаря грамотной и последовательной работе.

