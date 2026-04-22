Форум "Россия – спортивная держава" пройдет осенью в Красноярске

Международный форум "Россия – спортивная держава" в этом году пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Фонда Росконгресс.

В настоящее время российские спортсмены возвращаются на международные турниры под национальным флагом. Атлеты с отличием выступили на зимних Паралимпийских играх в Италии, а также продолжают завоевывать награды во множестве спортивных дисциплин, отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

По его словам, принцип спорта вне политики вновь становится реальностью. Все это, считает он, является результатом тщательной и планомерной работы представителей власти, лидеров спортивного сообщества и бизнеса.

"Такие события, как ежегодный форум "Россия – спортивная держава", напрямую влияют на решение актуальных задач, направленных на достижение национальных целей России и дальнейшее развитие спортивной сферы. Убежден, что мероприятие этого года <...> вновь подтвердит свой статус авторитетной площадки и позволит достичь новых целей как на национальном уровне, так и на международной арене", – добавил Кобяков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что РФ вернется на Олимпиаду под своим флагом, если Международный олимпийский комитет будет последователен в своих заявлениях.

Позиция организации о том, что в условиях мировых конфликтов спорт должен объединять, дает основания верить в возвращение россиян на мировую спортивную арену с атрибутами своей страны, подчеркнул Песков.