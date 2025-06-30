Путин рассказал, как правильно качать пресс

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Донбасса и Новороссии заметил тренировку футболистов из Херсонской области и дал им совет, как правильно качать пресс.

На происходящее в кадре президент обратил внимание, когда слушал доклад директора новой школы в Геническом районе Ильмия Челебиева. В тот момент за спиной мужчины тренировались спортсмены. Глава государства заметил, что молодые люди качали пресс.

"Ручки лучше бы за голову закладывать, а не просто так приподниматься", – порекомендовал Путин, при этом образно показав, как лучше в данном случае держать руки.

После президент попросил директора новой школы показать, как правильно качать пресс. В ответ Челебиев заявил, что обязательно это сделает.

В остальном Путин отметил правильную технику спортсменов, выполнявших данное упражнение. Спустя время глава государства указал на изменения в качестве подкачки пресса.

"Вот, видите, (спортсмен. – Прим. ред.) как будто услышал и исправился", – добавил со смехом глава государства.

Ранее Путин рассказал, что старается не забрасывать занятия спортом. По его словам, именно физическая активность помогает ему в работе.

Президент также отмечал, что наличие целей в жизни всегда дисциплинирует и держит в тонусе. В этом, по его словам, главный секрет молодости.

