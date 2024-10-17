Путин: 56,8% россиян регулярно занимаются спортом

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Спортом в России систематически занимаются более 56% граждан, но этого недостаточно, заявил Владимир Путин во время презентации новых спортивных объектов в режиме видеоконференции.

По словам президента, за последние годы в разы увеличилось число россиян, которые регулярно занимаются спортом и в целом более внимательно относятся к своему здоровью. Российский лидер уточнил, что если раньше эта цифра была равна 40%, то теперь это 56,8%.

"Но этого пока недостаточно, надо дальше работать. Мы, безусловно, не должны останавливаться на достигнутом", – подчеркнул Путин.

В ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта Путин потребовал сделать бесплатными спортивные занятия для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Комментируя коммерциализацию детского спорта, президент РФ заявил, что некоторые не чувствуют краев. По его словам, с этим необходимо разобраться. На позицию спортивных чиновников, что на все денег не хватит, Путин ответил, что необходимо правильно расставлять приоритеты.

Глава государства обратил внимание, что даже в формально бесплатных секциях и центрах подготовки родители вынуждены тратить солидные суммы на экипировку детей и аренду площадок, оплачивать спортивные сборы и взносы за участие в соревнованиях, в том числе тех, где ребята получают спортивные разряды и звания.

Между тем российский лидер отметил, что никогда бы не выполнил нормативы мастера спорта по самбо и дзюдо, если бы за все надо было платить, как сегодня.