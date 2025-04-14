Путин призвал снизить финансовую нагрузку на семьи, чьи дети занимаются спортом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России необходимо снизить финансовую нагрузку на семьи, чьи дети хотят заниматься спортом. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ, трансляция велась в телеграм-канале Кремля.

"Нужно выстроить работу таким образом, чтобы снизить нагрузку на семьи российские, на граждан, которые хотят и стремятся к тому, чтобы и самим, и чтобы их дети занимались физической культурой и спортом. Там много над чем нужно работать", – отметил президент, добавив, что работу нужно довести до логического завершения.

Путин также обратил внимание главы Минспорта РФ и Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева на сложности с налоговым вычетом за спорт. Как подчеркнул российский лидер, если люди не понимают, как это сделать, то виновата работа властей.

Как, в свою очередь, доложил Дегтярев, за 4 года существования услуги получения налогового вычета за занятие спортом люди смогли получить более 1,9 миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда – за 2024 год.

Однако, по словам главы государства, власти не должны отчитываться формальными цифрами. Говоря о распространении спорта в России, нужно отмечать количество тех, кто пользуется услугой.

Кроме того, президент поручил продолжить поддержку спортивных федераций.

"Нужно продолжить поддержку различных спортивных федераций, оказывать им всяческую помощь, поддерживать их. Прошу вас это делать и как министра, и как председателя национального Олимпийского комитета", – сказал Путин.

Между тем налоговый вычет в увеличенном размере 19,5 тысячи рублей за занятия спортом могут получить те россияне, которые уплачивают налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма расходов на спорт, за которую можно получить компенсацию в текущем году, составляет 150 тысяч рублей.

В 2024 году в налоговые органы поступило 307 тысяч заявлений на возврат НДФЛ за спортивные занятия. Это оказалось на 70% больше, чем в 2023-м.